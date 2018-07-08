Тенісистка Ястремська втретє в сезоні вийшла у фінал турніру

У півфіналі одеситка, посіяна під другим номером, за 1 годину 2 хвилини обіграла екс-54-ту ракетку світу іспанську тенісистку Сільвію Солер-Еспіносу — 6:3, 6:1.

Суперницею одеситки по фіналу стане росіянка Анастасія Потапова, яка обіграла швейцарку Джилл Тайхманн.

Додамо, що даний фінал ставне для Ястремської третім на турнірах ITF Pro Circuit у поточному сезоні: в травні вона програла у фіналі 100-тисячника у Франції, а перед стартом у кваліфікації Вімблдону на турнірі з аналогічним призовим фондом в Великобританії.