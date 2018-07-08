Теннисистка Ястремская третий раз в сезоне вышла в финал турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно вышла в финал престижного турнира ITF, который проходит в Риме, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В полуфинале одесситка, посеянная под вторым номером, за 1:00 2 минуты обыграла экс-54-ю ракетку мира испанскую теннисистку Сильвию Солер-Эспиноса — 6:3, 6:1.
Соперницей одесситки по финалу станет россиянка Анастасия Потапова, которая обыграла швейцарку Джилл Тайхманн.
Добавим, что данный финал ставне для Ястремской третьим на турнирах ITF Pro Circuit в текущем сезоне: в мае она проиграла в финале 100-тысячника во Франции, а перед стартом в квалификации Уимблдона на турнире с аналогичным призовым фондом в Великобритании.