Теннисистка Ястремская третий раз в сезоне вышла в финал турнира

В полуфинале одесситка, посеянная под вторым номером, за 1:00 2 минуты обыграла экс-54-ю ракетку мира испанскую теннисистку Сильвию Солер-Эспиноса — 6:3, 6:1.

Соперницей одесситки по финалу станет россиянка Анастасия Потапова, которая обыграла швейцарку Джилл Тайхманн.

Добавим, что данный финал ставне для Ястремской третьим на турнирах ITF Pro Circuit в текущем сезоне: в мае она проиграла в финале 100-тысячника во Франции, а перед стартом в квалификации Уимблдона на турнире с аналогичным призовым фондом в Великобритании.