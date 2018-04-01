Тенісистка Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру категорії "Прем'єр"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася у фінал кваліфікації на турнірі WTA Premier з призовим фондом 800 тис. дол. – "Volvo Car Open", що відбувається в Чарльстоні (США), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У першому колі відбору 17-річна одеситка, посіяна під 9 номером, за 2 години 34 хвилини обіграла Сесілдь Каратанчеву з Болгарії – 6:7 (1), 6:4, 6:4.
За місце в основній сітці наша співвітчизниця посперечається з уродженкою Одеси Мариною Заневської (8), яка нині представляє Бельгію.
Відзначимо, що з основної сітки змагань стартуватиме киянка Катерина Бондаренко зустріччю із 14-ю сіяною француженкою Алізе Корне.
Нагадаємо, представниця українського тенісу Людмила Кіченок в дуеті з Аллою Кудрявцевою з Росії здобула ще одну перемогу в парній сітці престижних змагань в Майамі.