Тенісистка Ястремська пройшла в фінал турніру в Таїланді
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в фінал турніру WTA International з призовим фондом 250 тис. дол. — “Toyota Thailand Open”, що триває в Хуахіні (Таїланд), інформує УНН.
В двох сетах одеситка впоралася з потенційною суперницею по Кубку Федерації Магдою Лінетт — 6:4, 6:3.
За 1 годину та 26 хвилин українка подала три ейси при 4 подвійних помилках. Також мала солідну перевагу по активно виграних м’ячах — 29:5, але припустилася більшої кількості невимушених помилок — 24:16.
Кривдниця Катерини Козлової — Айла Томлянович з Австралії (6 сіяна), стане опоненткою Ястремської по фінальному матчі.
Примітно, що для юної одеситки вихід у фінал турніру WTA став тільки другим в кар’єрі.