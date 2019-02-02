Тенісистка Ястремська пройшла в фінал турніру в Таїланді

В двох сетах одеситка впоралася з потенційною суперницею по Кубку Федерації Магдою Лінетт — 6:4, 6:3.

За 1 годину та 26 хвилин українка подала три ейси при 4 подвійних помилках. Також мала солідну перевагу по активно виграних м’ячах — 29:5, але припустилася більшої кількості невимушених помилок — 24:16.

Кривдниця Катерини Козлової — Айла Томлянович з Австралії (6 сіяна), стане опоненткою Ястремської по фінальному матчі.

Примітно, що для юної одеситки вихід у фінал турніру WTA став тільки другим в кар’єрі.