Теннисистка Ястремская прошла в финал турнира в Таиланде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA International с призовым фондом 250 тыс. долл. — “Toyota Thailand Open”, который проходит в Хуахине (Таиланд), информирует УНН.
В двух сетах одесситка справилась с потенциальной соперницей по Кубку Федерации Магда Линетт — 6:4, 6:3.
За 1 час и 26 минут украинка подала три эйса при 4 двойных ошибках. Также было солидное преимущество по активно выигранным мячам — 29:5, но допустила большего количества невынужденных ошибок — 24:16.
Обидчица Екатерины Козловой — Айла Томлянович из Австралии (6 сеяная), станет оппоненткой Ястремской по финальному матчу.
Примечательно, что для юной одесситки выход в финал турнира WTA стал только вторым в карьере.