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Тенісистка Ястремська перемогла на старті турніру в Чикаго

Тенісистка Ястремська перемогла на старті турніру в Чикаго

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого раунду турніру WTA-500 "Chicago Fall Tennis Classic", що проходить у Чикаго, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

Деталі

Даяна Ястремська здобула першу перемогу з середини серпня. На турнірі WTA 500 у Чикаго вона обіграла француженку Алізе Корне – 7:5, 6:1.

Для Ястремської перемога над 65-ю ракеткою світу Корне стала найбільш високорейтинговою з вересня 2020 року. Це четвертий матч, який Даяна виграла після відновлення виступів (три попередні перемоги були над тенісистками, які в топ-100 рейтингу не входили).

Доповнення

У другому раунді суперницею Ястремської стане сьома сіяна Елізе Мертенс (WTA 18) з Бельгії. Ястремська не ​​обігравала суперниць з топ-20 рейтингу з лютого 2020 року.

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