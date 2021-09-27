Тенісистка Ястремська перемогла на старті турніру в Чикаго

Деталі

Даяна Ястремська здобула першу перемогу з середини серпня. На турнірі WTA 500 у Чикаго вона обіграла француженку Алізе Корне – 7:5, 6:1.

Для Ястремської перемога над 65-ю ракеткою світу Корне стала найбільш високорейтинговою з вересня 2020 року. Це четвертий матч, який Даяна виграла після відновлення виступів (три попередні перемоги були над тенісистками, які в топ-100 рейтингу не входили).

Доповнення

У другому раунді суперницею Ястремської стане сьома сіяна Елізе Мертенс (WTA 18) з Бельгії. Ястремська не ​​обігравала суперниць з топ-20 рейтингу з лютого 2020 року.