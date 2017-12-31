Тенісистка Вільямс провела перший матч після народження дочки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Чотирикратна олімпійська чемпіонка з тенісу Серена Вільямс вперше відіграла поєдинок в рамках виставкового протистояння після народження дитини, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Чемпіонка Ролан Гаррос 20-річна латвійська тенісистка Олена Остапенко виграла у Вільямс в виставковому матчі в рамках турніру “Mubadala World Tennis Championship” з рахунком 6:2, 3:6, 10:5.
14-кратна переможниця турнірів Великого шолому провела перший вихід на корт після народження дочки (Алексіс Олімпія). У листопаді Вільямс вийшла заміж за батька своєї дочки — Алексіса Оганяна, який був присутній на матчі.
Примітно, що Вільямс може зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії, на який американка заявилася.
Варто зазначити, що для Вільямс останнім матчем перед декретом став виграний фінал Відкритого чемпіонату Австралії-2017.
Як повідомляв УНН, Вільямс в квітні припинила виступи через вагітність.