Теннисистка Уильямс провела первый матч после рождения дочери

Чемпионка Ролан Гаррос 20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко выиграла в Уильямс в выставочном матче в рамках турнира “Mubadala World Tennis Championship” со счетом 6: 2, 3: 6, 10: 5.

14-кратная победительница турниров Большого шлема провела первый выход на корт после рождения дочери (Алексис Олимпия). В ноябре Уильямс вышла замуж за отца своей дочери — Алексиса Оганяна, который присутствовал на матче.

Примечательно, что Уильямс может сыграть на Открытом чемпионате Австралии, на который американка заявилась.

Стоит отметить, что для Уильямс последним матчем перед декретом стал выигранный финал Открытого чемпионата Австралии-2017.

Как сообщал УНН, Уильямс в апреле прекратила выступления из-за беременности.