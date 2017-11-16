Тенісистка Цуренко за допомогою боксу готуватиметься до нового сезону

На думку 43-ї ракетки світу, вона могла в цьому сезоні виступити краще, але їй завадив вірус, а ось на наступний сезон вона планує стати більш агресивним гравцем.

“Хотілося б зіграти в сезоні трохи краще, але все ж мені вдалося успішно зіграти на тих турнірах, на яких я раніше ніколи добре не грала. Я люблю більше хард, але кращі результати вийшли на ґрунті. Дивно, але в цьому році перенесла вірусні захворювання. Один раз в Австралії, інший в США, хоча ніколи раніше вірусом не боліла. Віруси були різними, але ефект був схожим і я не могла тренуватися”, — заявила киянка.

Також спортсменка завдяки боксерським тренуванням хоче додати в атакуючому аспекті тенісу.

“У наступному сезоні хочу трохи додати агресивності і для цього планую зайнятися боксом. Для мене це буде дуже цікаво, адже хочу дізнатися, як фізично готуються боксери і взяти деякі речі для себе, щоб стати більш атакуючим гравцем.

Варто відзначити, що новий сезон киянка розпочне вже 1-го січня 2018 року на змаганнях в австралійському Брісбені.

Примітно, що Цуренко одна з небагатьох тенісисток, яка працює з вітчизняними спеціалістами.

Додамо, що у 2017 році Цуренко вдалося тріумфувати на турнірі в Акапулько та дійти до третього кола на “Ролан Гаррос” і Вімблдоні.