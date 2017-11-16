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Теннисистка Цуренко с помощью бокса будет готовиться к новому сезону

Теннисистка Цуренко с помощью бокса будет готовиться к новому сезону

Киев  •  УНН

 • 10787 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко подвела итоги сезона и рассказала о желании заняться другим видом спорта в процессе подготовки к 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации тенниса Украины в Youtube.

По мнению 43-й ракетки мира, она могла в этом сезоне выступить лучше, но ей помешал вирус, а вот на следующий сезон она планирует стать более агрессивным игроком.

"Хотелось бы сыграть в сезоне немного лучше, но все же мне удалось успешно сыграть на тех турнирах, на которых я раньше никогда хорошо не играла. Я люблю больше хард, но лучшие результаты получились на грунте. Удивительно, но в этом году перенесла вирусные заболевания. Один раз в Австралии, другой в США, хотя никогда ранее вирусом не болела. Вирусы были разными, но эффект был похож и я не могла тренироваться", - заявила киевлянка.

Также спортсменка благодаря боксерским тренировкам хочет добавить в атакующем аспекте тенниса.

"В следующем сезоне хочу немного добавить агрессивности и для этого планирую заняться боксом. Для меня это будет очень интересно, ведь хочу узнать, как физически готовятся боксеры и взять некоторые вещи для себя, чтобы стать более атакующим игроком.

Стоит отметить, что новый сезон киевлянка начнет уже 1-го января 2018 на соревнованиях в австралийском Брисбене.

Примечательно, что Цуренко одна из немногих теннисисток, которая работает с отечественными специалистами.

Добавим, что в 2017 году Цуренко удалось торжествовать на турнире в Акапулько и дойти до третьего круга на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне.

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