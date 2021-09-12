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Тенісистка Цуренко стала тріумфаторкою турніру в Люксембурзі

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко успішно пройшла кваліфікаційну сітку змагань WTA-250, що проходить на хардових кортах у Люксембурзі, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

У фіналі кваліфікації українка, посіяна під восьмим номером, обіграла Крістіну Буксу (5 сіяна) з Іспанії (WTA 161) – 6:3, 2:6, 6:4.
У першому сеті майже кожний гейм тенісисток завершувався брейком. У заключній партії Букса вийшла вперед із брейком, але киянка зуміла переломити хід подій.

Зазначимо, що наразі суперниця Цуренко по основній сітці залишається невідомою. Це буде одна із списку: Белінда Бенчіч (1 сіяна), Еліза Мертенс (2), Сасновіч, Остапенко (3), Доден, Фрідзам (вайлд кард) або одна із інших переможниць кваліфікації.

Довідка

Чинною чемпіонкою змагань є латвійка Олена Остапенко, яка має третій номер посіву.

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