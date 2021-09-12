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Теннисистка Цуренко стала триумфатором турнира в Люксембурге

Теннисистка Цуренко стала триумфатором турнира в Люксембурге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно прошла квалификационную сетку соревнований WTA-250, проходящей на хардових кортах в Люксембурге, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В финале квалификации украинка, посеянная под восьмым номером, обыграла Кристину Буксу (5 сеяная) из Испании (WTA 161) - 6:3, 2:6, 6:4.

В первом сете почти каждый гейм теннисисток завершался брейком. В заключительной партии Букса вышла вперед с брейком, но киевлянка сумела переломить ход событий.

Отметим, что сейчас соперница Цуренко по основной сетке остается неизвестной. Это будет одна из списка: Бенчич (1 сеяная), Элиза Мартинес (2), Саснович, Остапенко (3), Доден, Фридзам (вайлд кард) или одна из других победительниц квалификации.

Справка

Действующей чемпионкой соревнований является латвийка Елена Остапенко, которая имеет третий номер посева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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