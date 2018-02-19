Тенісистка Світоліна втратила статус третьої ракетки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В оновленому рейтингу WTA сталися зміни серед українських тенісисток, а також в десятці кращих, передає УНН з посиланням на сайт WTA.
Після проходження до третього раунду турніру у Досі українка Еліна Світоліна опустилася на один щабель та посідає четвертий рядок генерації з 5910 балами. Натомість на третє місце піднялася іспанка Гарбін'є Мугуруса (6175).
Статус другої ракетки України зберегла Леся Цуренко – 42-га (1260). Киянка на 13 очок випереджає росіянку Марію Шарапову - 43.
Примітно, що Катерина Козлова, яка не виступала на минулому тижні, оформила персональний рекорд в кар'єрі – 62 (+3).
Катерина Бондаренко додала дві сходинки – 78-ма, а Марта Костюк втратила три – 187. Між ними перебуває Ангеліна Калініна – 160 і Даяна Ястремська – 167.
Відзначимо також ривок кривдниці Е.Світоліної на турнірі у Досі – чешки Петри Квітової, яка з 21-го місця піднялася на 10-те.