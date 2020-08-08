Тенісистка Світоліна відмовилась від участі в "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Шоста ракетка світу - тенісистка Еліна Світоліна, заявила про рішення пропуску заключного турніру сезону "Великого шолому" – "US Open". Відповідну заяву вона опублікувала на своїй сторінці в "Instagram", передає УНН.
Світоліна назвала причину відмови від виступів – ризик поширення коронавірусу.
"З огляду на всі обставини, я прийняла рішення не брати участь в US Open. Хочу подякувати організаторам турніру, які дали мені шанс виступати. Я розумію, що вони прикладають максимум зусиль для безпечного проведення турніру, але я не відчуваю себе досить комфортно, щоб їхати в США і піддавати ризику себе і свою команду ", - написала Світоліна.
Зауважимо, що тепер першим турніром для Світоліної після відновлення туру WTA можуть стати змагання в Стамбулі (7 вересня) або в Римі.
Нагадаємо, що спочатку Світоліна заявилась на турнір.