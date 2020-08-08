Тенісистка Світоліна відмовилась від участі в "US Open"

Світоліна назвала причину відмови від виступів – ризик поширення коронавірусу.

"З огляду на всі обставини, я прийняла рішення не брати участь в US Open. Хочу подякувати організаторам турніру, які дали мені шанс виступати. Я розумію, що вони прикладають максимум зусиль для безпечного проведення турніру, але я не відчуваю себе досить комфортно, щоб їхати в США і піддавати ризику себе і свою команду ", - написала Світоліна.

Зауважимо, що тепер першим турніром для Світоліної після відновлення туру WTA можуть стати змагання в Стамбулі (7 вересня) або в Римі.

Нагадаємо, що спочатку Світоліна заявилась на турнір.