Теннисистка Свитолина отказалась от участия в "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Шестая ракетка мира - теннисистка Элина Свитолина, заявила о решении пропуска заключительного турнира сезона "Большого шлема" - "US Open". Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в "Instagram", передает УНН.
Свитолина назвала причину отказа от выступлений - распространения коронавируса.
"Учитывая все обстоятельства, я приняла решение не участвовать в US Open. Хочу поблагодарить организаторов турнира, которые дали мне шанс выступать. Я понимаю, что они прилагают максимум усилий для безопасного проведения турнира, но я не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы ехать в США и подвергать риску себя и свою команду", - написала Свитолина.
Отметим, что теперь первым турниром для Свитолиной после восстановления тура WTA могут стать соревнования в Стамбуле (7 сентября) или в Риме.
Напомним, что изначально Свитолина заявилась на турнир.