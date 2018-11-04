Тенісистка Козлова стала фіналісткою змагань у Торонто

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. На турнірі ITF серед тенісисток уродженка Миколаєва Катерина Козлова подолала півфінальний бар'єр, повідомляє УНН.

Наша спортсменка, посіяна під 1-м номером, тільки у трьох сетах вибила зі змагань 236-у ракетку світу француженку Джессіку Понше (6 сіяна). 7:6 (3), 2:6, 6:3 за 2 години та 15 витрачених хвилин.

У вирішальному протистоянні Козлова зустрінеться із нідерландкою Кірін Лемуан – 316 ракетка світу.

Примітно, що саме Лемуан не дозволила нашій 15-річній Лопатецькій вийти до півфіналу.

Зауважимо, що Козлова вперше пробилася до фіналу цьогорічних змагань, починаючи з лютого, коли був успішний вирішальний матч в Римі.

Нагадаємо, сестри Кіченок тріумфували на малому Підсумковому турнірі WTA.

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