Тенісистка Козлова стала фіналісткою змагань у Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На турнірі ITF серед тенісисток уродженка Миколаєва Катерина Козлова подолала півфінальний бар'єр, повідомляє УНН.
Наша спортсменка, посіяна під 1-м номером, тільки у трьох сетах вибила зі змагань 236-у ракетку світу француженку Джессіку Понше (6 сіяна). 7:6 (3), 2:6, 6:3 за 2 години та 15 витрачених хвилин.
У вирішальному протистоянні Козлова зустрінеться із нідерландкою Кірін Лемуан – 316 ракетка світу.
Примітно, що саме Лемуан не дозволила нашій 15-річній Лопатецькій вийти до півфіналу.
Зауважимо, що Козлова вперше пробилася до фіналу цьогорічних змагань, починаючи з лютого, коли був успішний вирішальний матч в Римі.
Нагадаємо, сестри Кіченок тріумфували на малому Підсумковому турнірі WTA.