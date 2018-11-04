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Сестри Кіченок тріумфували на малому Підсумковому турнірі WTA

Сестри Кіченок тріумфували на малому Підсумковому турнірі WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Надія та Людмила Кіченок продовжили славні традиції українського тенісу, здобувши престижний титул малого Підсумкового турніру WTA у Китаї, передає кореспондент УНН.

У першому фіналі кар'єри сестер Кіченок вони виграли у японсько-білоруської пари Суко Аояма та Лідії Морозової – 6:4, 3:6, 10:7.

На груповому етапі в Чжухаї українки обіграли другий сіяний дует Макото Ніномія/Мію Като (Японія) і п'ятих ракеток турніру Цзян Синьюй/Ян Чжаосюаня (Китай). У всіх трьох матчах на турнірі сестри здобули перемоги на вирішальних тайбрейках.

Зазначимо, що Кіченок виграли третій турнір кар'єри, граючи разом (Шеньчжень-2015 і Флоріанополіс-2016).

Нагадаємо, сестри Кіченок потрапили до малого Підсумкового турніру WTA.

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