Сестри Кіченок тріумфували на малому Підсумковому турнірі WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Надія та Людмила Кіченок продовжили славні традиції українського тенісу, здобувши престижний титул малого Підсумкового турніру WTA у Китаї, передає кореспондент УНН.
У першому фіналі кар'єри сестер Кіченок вони виграли у японсько-білоруської пари Суко Аояма та Лідії Морозової – 6:4, 3:6, 10:7.
На груповому етапі в Чжухаї українки обіграли другий сіяний дует Макото Ніномія/Мію Като (Японія) і п'ятих ракеток турніру Цзян Синьюй/Ян Чжаосюаня (Китай). У всіх трьох матчах на турнірі сестри здобули перемоги на вирішальних тайбрейках.
Зазначимо, що Кіченок виграли третій турнір кар'єри, граючи разом (Шеньчжень-2015 і Флоріанополіс-2016).
Нагадаємо, сестри Кіченок потрапили до малого Підсумкового турніру WTA.