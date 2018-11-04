Сестры Киченок торжествовали на малом Итоговом турнире WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Надежда и Людмила Киченок продолжили славные традиции украинского тенниса, получив престижный титул малого Итогового турнира WTA в Китае, передает корреспондент УНН.
В первом финале карьеры сестер Киченок они выиграли у японско-белорусской пары Суко Аояма и Лидии Морозовой - 6:4, 3:6, 10:7.
На групповом этапе в Чжухае украинки обыграли второй сеяный дуэт Макото Ниномия/Мию Като (Япония) и пятых ракеток турнира Цзян Синьюй/Ян Чжаосюаня (Китай). Во всех трех матчах на турнире сестры одержали победы на решающих тайбрейках.
Отметим, что Киченок выиграли третий турнир карьеры, играя вместе (Шэньчжэнь-2015 и Флорианополис-2016).
Напомним, сестры Киченок попали в малый Итоговый турнир WTA.