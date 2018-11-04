Теннисистка Козлова стала финалисткой соревнований в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На турнире ITF среди теннисисток уроженка Николаева Екатерина Козлова преодолела полуфинальный барьер, сообщает УНН.
Наша спортсменка, посеянная под 1-м номером, только в трех сетах выбила из соревнований 236-ю ракетку мира француженку Джессику Понше (6 сеяная). 7:6 (3), 2:6, 6:3 за 2 часа и 15 потраченных минут.
В решающем противостоянии Козлова встретится с голландкой Кирин Лемуан - 316 ракетка мира.
Примечательно, что именно Лемуан не позволила нашей 15-летней Лопатецкой выйти в полуфинал.
Отметим, что Козлова впервые пробилась в финал нынешних соревнований, начиная с февраля, когда был успешный решающий матч в Риме.
Напомним, сестры Киченок торжествовали на малом Итоговом турнире WTA.