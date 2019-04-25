Тенісистка Костюк з перемоги стартувала в одиночному турнірі у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Шістнадцятирічна українська тенісистка Марта Костюк виграла стартовий поєдинок одичного розряду турніру категорії ITF у швейцарському місті Кіассо, повідомляє УНН з посиланням на ITF.
У першому колі вона з 1 годину 8 хвилин обіграла італійку Джорджию Брешіа – 6:4, 6:3.
За вихід до чвертьфіналу 16-річна киянка посперечається з переможницею кваліфікації Каролін Вернер з Німеччини, яка здолала швейцарку Леоні Кунг.
Примітно, що Костюк провела перші матчі з лютого після повернення.
Як повідомляв УНН, Костюк також пробилася до 1/4 фіналу турніру в Кіассо у парних змаганнях.