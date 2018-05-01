Тенісистка Костюк вперше в кар'єрі виступить на турнірі категорії "Premier Mandatory"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. П'ятнадцятирічна тенісистка Марта Костюк одержала запрошення від організаторів виступити в основній сітці турніру категорії "Premier Mandatory" - "Mutua Madrid Open", інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Костюк отримала "вайлд кард" і таким чином зможе провести перший поєдинок в кар'єрі на змаганнях настільки високої категорії, які пройдуть з 7 по 13 травня у Мадриді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дві українки встановили персональні рекорди в рейтингу WTA
Крім киянки запрошення в основну сітку були надані іспанкам Ларі Арруабаррене, Сарі Соррібес-Тормо і Джорджини Гарсії-Перес, а також Моніці Пуїг з Пуерто-Ріко.
Примітно, що участь у боротьбі за трофей також візьмуть перші ракетки України Еліна Світоліна і Леся Цуренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тенісистка Костюк вперше в кар'єрі пробилася в основу турніру WTA Premier
Додамо, що на минулому тижні киянка пройшла кваліфікацію на змаганнях "Прем'єр" в Штутгарті, де поступилася лише 7-й ракетці світу Гарсії у другому раунді основної сітки.