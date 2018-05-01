Теннисистка Костюк впервые в карьере выступит на турнире категории "Premier Mandatory"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Пятнадцатилетняя теннисистка Марта Костюк получила приглашение от организаторов выступить в основной сетке турнира категории "Premier Mandatory" - "Mutua Madrid Open", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Костюк получила "вайлд кард" и таким образом сможет провести первый поединок в карьере на соревнованиях столь высокой категории, которые пройдут с 7 по 13 мая в Мадриде.
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Кроме киевлянки приглашение в основную сетку были предоставлены испанкам Ларри Арруабаррена, Саре Соррибес-Тормо и Джорджины Гарсии-Перес, а также Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.
Примечательно, что участие в борьбе за трофей также примут первые ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко.
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Добавим, что на прошлой неделе киевлянка прошла квалификацию на соревнованиях "Премьер" в Штутгарте, где уступила лишь 7-й ракетке мира Гарсии во втором раунде основной сетки.