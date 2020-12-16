Тенісистка Костюк виграла стартовий поєдинок на турнірі в Італії

Зі своїм рейтингом киянка очолила посів. Проте, незважаючи на статус, у першому ж колі вона зіткнулася з потужним спротивом іспанки Нурії Паррізас-Діас, для перемоги над нею Марті знадобилися три сети — 6:2, 3:6, 6:1.

Суперниця нашої співвітчизниці визначиться у поєдинку Гамбоджі — Мейр, який пройде сьогодні.

Варто відзначити, що наша Дар’я Снігур не змогла тут же подолати стартовий раунд. Вона поступилася німкені Юлії Німейєр — 1:6, 3:6.