Тенісистка Костюк вдруге за місяць оновила персональний рекорд в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За підсумками змагального тижня організація WTA оновила свої рейтинги в одиночному та парному розряді, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Завдяки виходу в фінал 80-тисячника в Мейконі (США), наша 18-річна тенісистка Марта Костюк піднялася в світовій класифікації на 9 позицій і поліпшила персональний рекорд. У рейтингу від 26 жовтня киянка займає 104-е місце.
Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська зберегли за собою 5 і 29 місце відповідно.
До вашої уваги місця інших представниць України:
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- Катерина Козлова — 103 місце (+1);
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- Катаріна Завацька — 116 (+1);
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- Леся Цуренко — 144;
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- Ангеліна Калініна — 162 (-1);
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- Дар’я Снігур — 223 (+1);
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- Катерина Бондаренко — 288.
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Додамо, що на першій сходинці австралійка Ешлі Барті, далі йде Сімона Халеп із Румунії та японка Наомі Осака.
Як повідомляв УНН, Костюк раніше у цьому місяці також встановила рекорд в генерації WTA.