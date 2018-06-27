Тенісистка Костюк пробилася до фіналу кваліфікації Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. 15-річна Марта Костюк стала єдиною українкою, яка пройшла два кола відбору і пробилася до фінального поєдинку кваліфікаційного турніру на Вімблдоні-2018, передає кореспондент УНН.
Наша співвітчизниця, яка посіяна під 23-м номером, у другому колі відбору зустрілася із американкою Крісті Ан.
В середині першого сету Костюк вдалося зробити брейк, проте одразу вона поступилася на своїй подачі. Наприкінці партії тенісистки обмінялися виграними геймами на чужих подачах, а на тай0=-брейку вправнішою виявилася американка — 6:7 (1).
В наступному сеті українка вже захистила усі свої подачі, що принесло їй звитягу 6:3. У вирішальній партії точилася довга боротьба з великою кількістю брейків. Усе ж таки переможницею вийшла Костюк — 9:7.
Примітно, що за 2 години і 43 хвилини, які тривав матч, киянка мала тотальну перевагу по подачам навиліт — 19:1, але припустилася 13 подвійних помилок.
Додамо також, у фіналі кваліфікації українку чекає матч проти третьої сіяної, 21-річної Сари Соррібес Тормо з Іспанії (WTA 103).