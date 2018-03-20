Тенісист Стаховський з перемоги розпочав виступи на Мастерсі в Майамі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував у кваліфікації Мастерса “Miami Open”, що проходить на кортах в Майамі (США), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду киянин, посіяний під 14 номером, за 2 години 31 хвилину обіграв американського тенісиста Евана Кінга — 6:3, 4:6, 7:6 (5).
За місце в основній сітці українець посперечається з шостим сіяним, екс-50 ракеткою світу — Річардасом Беранкісом з Литви.
Раніше тенісисти зустрічалися на корті п’ять разів і тільки в одному поєдинку перемогу святкував українець.
Відзначимо, що перша ракетка України Олександр Долгополов пропускатиме турнір, адже продовжує відновлення від травми.
Примітно, що діючим чемпіоном “Miami Open” є швейцарський ветеран Роджер Федерер.