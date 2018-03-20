Теннисист Стаховский с победы начал выступления на Мастерсе в Майами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал в квалификации Мастерса “Miami Open”, который проходит на кортах в Майами (США), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда киевлянин, посеянный под 14 номером, за 2:00 31 минуту обыграл американского теннисиста Эвана Кинга — 6:3, 4:6, 7:6 (5).
За место в основной сетке украинец поспорит с шестым сеяным, экс-50 ракеткой мира — Ричардас Беранкис из Литвы.
Ранее теннисисты встречались на корте пять раз и только в одном поединке победу праздновал украинец.
Отметим, что первая ракетка Украины Александр Долгополов пропускать турнир, ведь продолжает восстановление от травмы.
Примечательно, что действующим чемпионом “Miami Open” является швейцарский ветеран Роджер Федерер.