Тенісист Марченко здійснив ривок у рейтингу АТР

Деталі

Уродженець Донецьку піднявся на десять позицій і повернувся до топ-170 — 169-те місце. Сергій Стаховський піднявся на 195-й рядок (+2 місця), Владислав Орлов зберіг за собою 365-те місце. Віталій Сачко, який виграв тиждень тому “ф’ючерс”, уперше в кар’єрі піднявся на 387-те місце (+22).

Олексій Крутих піднявся на 16 балів і став 527-м, а Ерік Ваншельбойм додав 19 щаблів — 600-й.

Трійка лідерів рейтингу АТР набула наступного чину: Новак Джокович (Сербія), Даніїл Медведєв (Росія), Рафаель Надаль (Іспанія).

Нагадаємо

Тенісист Стаховський переміг у першому матчі турніру в Італії.