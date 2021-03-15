Тенісист Стаховський переміг у першому матчі турніру в Італії

Деталі

Українські тенісисти продовжують виступи на італійській серії челенджерів у Бієллі. Першим у боротьбу вступив Стаховський матчем проти місцевого гравця Маттео Джиганте. Стаховський переміг у важкій боротьбі - 7:5, 5:7, 6:2.

Сергій також заявлений у парній сітці разом з Денисом Молчанов. В одиночній присутній Ілля Марченко, на якого чекає зустріч з місцевим суперником Флавіо Коболлі.

Зауважимо, що першим сіяним змагань став француз Люка Пуіль, який у 2019 році доходив до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, переможець Кубку Девіса-2017 та п'яти турнірів категорії АТР.

Доповнення

У другому колі одиночного розряду в Італії Стаховський змагатиметься із 151-ю ракеткою світу швейцарцем Марк-Андреа Хуслером.