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Теніс: Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA у Франції, обігравши росіянку

Теніс: Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA у Франції, обігравши росіянку

Київ • УНН

 • 956210 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA у Страсбурзі, перемігши у фіналі росіянку. Про це пише УНН з посиланням на Великий теніс України.

Деталі

Так, у першому сеті Світоліна програла один гейм на своїй подачі і зробила три брейки. У другій партії українка зробила ще чотири брейки, віддавши два гейми на своїй подачі.

Еліна Світоліна провела свій ювілейний 20-й фінал на турнірах WTA і завоювала 17-й титул. Це був перший фінальний поєдинок для екс-третьої ракетки світу, після народження доньки в жовтні минулого року.

Українська тенісистка продовжила свою переможну серію на кортах у Страсбурзі. Світоліна стала п'ятою тенісисткою, яка виграла два або більше титули на цьому турнірі.

Перемога у Страсбурзі принесла Світоліній 29,760 євро призових і 280 рейтингових очок. В оновленому рейтингу WTA вона підніметься на понад 300 позицій і повернеться до топ-200.

Наступного тижня Світоліна стартує на Ролан Гаррос, де в першому колі зіграє проти 26-ї сіяної Мартіни Тревісан з Італії.

Нагадаємо

Українські рапіристки стали срібними призерками чемпіонату Європи U-23 в командній першості.

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