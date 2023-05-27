Теннис: Свитолина стала чемпионкой турнира WTA во Франции, обыграв россиянку

Детали

Так, в первом сете Свитолина проиграла один гейм на своей подаче и сделала три брейка. Во второй партии украинка сделала еще четыре брейка, отдав два гейма на своей подаче.

Элина Свитолина провела свой юбилейный 20-й финал на турнирах WTA и завоевала 17-й титул. Это был первый финальный поединок для экс-третьей ракетки мира, после рождения дочери в октябре прошлого года.

Украинская теннисистка продолжила свою победную серию на кортах в Страсбурге. Свитолина стала пятой теннисисткой, которая выиграла два или более титула на этом турнире.

Победа в Страсбурге принесла Свитолиной 29,760 евро призовых и 280 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге WTA она поднимется более чем на 300 позиций и вернется в топ-200.

На следующей неделе Свитолина стартует на Ролан Гаррос, где в первом круге сыграет против 26-й сеяной Мартины Тревисан из Италии.

Напомним

Украинские рапиристки стали серебряными призерами чемпионата Европы U-23 в командном первенстве.