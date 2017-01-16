Телеканал ВВС розслідуватиме появу у мережі останньої серії "Шерлока" у російському перекладі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Телеканал ВВС перевірятиме обставини викладення в мережі останньої серії серіалу "Шерлок" за день до офіційної прем’єри, передає УНН з посиланням на Telegraph.
“BBC Worldwide дуже серйозно ставиться до вразливості наших найбільш суворих протоколів безпеки контенту, ми почали повне розслідування обставин витоку”, — зазначили представники компанії.
У компанії зазначають, що вони удосконалили свої протоколи безпеки ще в 2014 році, коли стався виток сценарію та незмонтованих відеоматеріалів серіалу “Доктор Хто”.
“Ми максимально зробили все для захисту, тому такі речі, як це, і дивують. Це більше, ніж випадковість”, — розповіло джерело з компанії.
Аналітики припустили, що поява у мережі серії “Шерлока” до прем'єри могла бути зроблена з політичних мотивів.
“Не було мотивів у телеканалу заробити на цьому. Тому залишаються політичні причини. Це найбільш очевидне пояснення”, — розповів член дослідного центру Атлантичної Ради Бен Німмо.
Як повідомляв УНН, остання серія четвертого сезону британського серіалу “Шерлок” з’явилася в інтернеті в російському перекладі до офіційного виходу в телеефір.