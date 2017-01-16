Телеканал ВВС будет расследовать появление в сети последней серии "Шерлока" в русском переводе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Телеканал ВВС будет проверять обстоятельства появления в сети последней серии сериала "Шерлок" за день до официальной премьеры, передает УНН со ссылкой на Telegraph.
"BBC Worldwide очень серьезно относится к уязвимости наших самых суровых протоколов безопасности контента, мы начали полное расследование обстоятельств утечки", - отметили представители компании.
В компании отмечают, что они усовершенствовали свои протоколы безопасности еще в 2014 году, когда произошла утечка сценария и видеоматериалов сериала "Доктор Кто".
"Мы максимально сделали все для защиты, поэтому такие вещи, как это, удивляют. Это больше, чем случайность", - рассказал источник из компании.
Аналитики предположили, что появление в сети серии "Шерлока" до премьеры могло быть сделано по политическим мотивам.
"Не было мотивов у телеканала заработать на этом. Поэтому остаются политические причины. Это наиболее очевидное объяснение", - рассказал член исследовательского центра Атлантического Совета Бен Ниммо.
Как сообщал УНН, последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете в русском переводе до официального выхода в телеэфир.