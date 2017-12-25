Телеканал НВО визнав поєдинок Кличко-Джошуа найкращим боєм року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA/IBF/IBO 28-річним Ентоні Джошуа проти екс-чемпіона світу в суперважкій вазі 41-річного українця Володимира Кличка оголосили кращим поєдинком 2017 року за версією американського телеканалу НВО, передає УНН.
За даний двобій віддали свої голоси 9 з 12 експертів телеканалу. Друге місце із трьома голосами зайняла нічийна битва між Геннадієм Головкіним і Саулом Альваресом в середній вазі.
Варто відзначити, що після бою з британцем Кличко довго вирішував, чи варто залишатися в боксі, але в підсумку вирішив піти.
Нагадаємо, що інше видання також обирало битву Кличко – Джошуа найкращим поєдинком
Як повідомляв УНН, Кличко нагороджували призом за бій з Джошуа.