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ТЕДІС Україна йде у Верховний суд

ТЕДІС Україна йде у Верховний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. ТЕДІС Україна буде оскаржувати у Верховному суді рішення Північного суду. Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії “Тедіс Україна” щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ), компанія планує подати касацію, про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

“Компанія „Тедіс Україна“ не згодна з цим рішенням суду і буде звертатися до Верховного суду з касаційною скаргою на попередні рішення судів для скасування рішення АМКУ. А дане рішення Північного суду вважаємо необгрунтованим і незаконним. Подібне рішення може привести не тільки до втрат мільярдів податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів України, а й скорочення робочих місць по всій Україні в період коронакризи”, — повідомляється на сайті компанії.

“Тедіс Україна” — одна з найбільших українських дистриб’юторських компаній. Штат компанії налічує близько 2,3 тис. співробітників. Регіональна мережа складається з 32 структурних підрозділів по всій території країни.

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