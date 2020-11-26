ТЕДІС Україна йде у Верховний суд

“Компанія „Тедіс Україна“ не згодна з цим рішенням суду і буде звертатися до Верховного суду з касаційною скаргою на попередні рішення судів для скасування рішення АМКУ. А дане рішення Північного суду вважаємо необгрунтованим і незаконним. Подібне рішення може привести не тільки до втрат мільярдів податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів України, а й скорочення робочих місць по всій Україні в період коронакризи”, — повідомляється на сайті компанії.

“Тедіс Україна” — одна з найбільших українських дистриб’юторських компаній. Штат компанії налічує близько 2,3 тис. співробітників. Регіональна мережа складається з 32 структурних підрозділів по всій території країни.