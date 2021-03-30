"ТЕДІС Україна" серед кращих роботодавців країни - "Власть Денег"

Організатори насамперед враховували збереження персоналу і рівня заробітної плати в компаніях, що успішно протистоять епідемії COVID-19, а також загальні умови працевлаштування, турботу компанії про своїх співробітників і можливості для їхнього професійного і кар'єрного зростання.

Як зазначила в коментарі виданню "Власть Денег" директор з роботи з персоналом "ТЕДІС Україна" Ірина Івасюк, компанія змогла адаптуватися до викликів 2020 року і подбати про здоров'я співробітників, додавши в медичну страховку пакет COVID-19: "Також ми провели проекти з навчання і розвитку персоналу в онлайн-форматі. Цього року ми продовжимо впроваджувати ще більше цифрових рішень, а найважливішим фокусом залишиться турбота про наших співробітників".

Нагадаємо, що цього року компанія "ТЕДІС Україна" увійшла до рейтингу "50 кращих роботодавців" за версією журналу Forbes Ukraine і сайту Work.ua.