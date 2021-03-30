“ТЕДИС Украина” среди лучших работодателей страны - “Власть Денег”
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня журнал “Власть Денег” представил результаты нового ежегодного рейтинга лучших работодателей Украины. Как отмечает редакция, в ТОП-25 вошли как компании с украинскими собственниками, так и дочерние предприятия зарубежных компаний. Среди них дистрибьютор FMCG-товаров компания “ТЕДИС Украина”, производитель безалкогольных напитков PepsiCo, сеть заведений быстрого питания McDonald’s, горно-металлургическая компания “Метинвест” и другие, пишет УНН.
Организаторы прежде всего учитывали сохранение персонала и уровня заработной платы в компаниях, успешно противостоящих эпидемии COVID-19, а также общие условия трудоустройства, заботу компании о своих сотрудниках и возможности для их профессионального и карьерного роста.
Как отметила в комментарии изданию “Власть Денег” директор по работе с персоналом “ТЕДИС Украина” Ирина Ивасюк, компания смогла адаптироваться к вызовам 2020 года и позаботиться о здоровье сотрудников, добавив в медицинскую страховку пакет COVID-19: “Также мы провели проекты по обучению и развитию персонала в онлайн-формате. В этом году мы продолжим внедрять еще больше цифровых решений, а важнейшим фокусом останется забота о наших сотрудниках”.
Напомним, что в этом году компания “ТЕДИС Украина” вошла в рейтинг “50 лучших работодателей” по версии журнала Forbes Ukraine и сайта Work.ua.