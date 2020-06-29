Театри на Бродвеї в Нью-Йорку залишаться закритими до кінця року

Всі вистави скасовано, куплені квитки можна буде здати або обміняти, повідомило галузеве об'єднання The Broadway League.

Раніше про скасування всіх концертів в поточному році оголосив знаменитий нью-йоркський концертний зал Карнегі-хол.

Нагадаємо, у Нью-Йорку кожен п'ятий житель має антитіла до коронавірусу.