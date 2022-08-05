Тайвань розгорнули ракетні системи наземного базування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Збройні сили Тайваню розгорнули ракетні системи наземного базування та направили літаки та кораблі для моніторингу ситуації. Про це повідомляє УНН, з посиланням на BBC.
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"Збройні сили Тайваню розгорнули ракетні системи наземного базування та направили літаки та кораблі для моніторингу ситуації, повідомляє міністерство оборони", - йдеться у повідомленні.
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Це сталося після того, як сьогодні вранці кілька китайських суден і літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки.
Міністерство оборони Тайваню повторило свою заяву, що підвищить боєготовність, але не вимагатиме війни.
Раніше
Міністерство оборони Тайваню 4 серпня заявило, що Китай запустив "кілька" балістичних ракет Dongfeng у води навколо північного сходу та південного заходу Тайваню.
Також раніше у четвер, за повідомленням китайських державних ЗМІ, Пекін провів навчання зі стрільбами дальнобійною артилерією в Тайванській протоці, зазначивши, що "очікуваних результатів було досягнуто".