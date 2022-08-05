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Тайвань развернули ракетные системы наземного базирования

Тайвань развернули ракетные системы наземного базирования

Киев • УНН

 • 97566 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Вооруженные силы Тайваня развернули ракетные системы наземного базирования и направили самолеты и корабли для мониторинга ситуации. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на BBC.

Цитата

"Вооруженные силы Тайваня развернули ракетные системы наземного базирования и направили самолеты и корабли для мониторинга ситуации, сообщает министерство обороны", - говорится в сообщении.

Детали

Это произошло после того, как сегодня утром несколько китайских судов и самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива.

Министерство обороны Тайваня повторило свое заявление, что повысит боеготовность, но не потребует войны.

Ранее

Министерство обороны Тайваня 4 августа заявило, что Китай запустил "несколько" баллистических ракет Dongfeng в воды вокруг северо-востока и юго-запада Тайваня.

Также ранее в четверг, по сообщению китайских государственных СМИ, Пекин провел обучение со стрельбами дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".

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