Тайвань развернули ракетные системы наземного базирования
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Вооруженные силы Тайваня развернули ракетные системы наземного базирования и направили самолеты и корабли для мониторинга ситуации. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на BBC.
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"Вооруженные силы Тайваня развернули ракетные системы наземного базирования и направили самолеты и корабли для мониторинга ситуации, сообщает министерство обороны", - говорится в сообщении.
Детали
Это произошло после того, как сегодня утром несколько китайских судов и самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива.
Министерство обороны Тайваня повторило свое заявление, что повысит боеготовность, но не потребует войны.
Ранее
Министерство обороны Тайваня 4 августа заявило, что Китай запустил "несколько" баллистических ракет Dongfeng в воды вокруг северо-востока и юго-запада Тайваня.
Также ранее в четверг, по сообщению китайских государственных СМИ, Пекин провел обучение со стрельбами дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".