Тариф на електроенергію з АЕС в Україні занизький - атомники
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Тариф на електроенергію, вироблену АЕС, надто низький. Про це заявили атомники на засіданні Громадської ради при Міненерговугілля з питань роботи ядерно-енергетичного комплексу, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
“Під час засідання атомники порушували питання щодо врегулювання проблемних питань роботи галузі, пов’язаних із низьким встановленим тарифом на електроенергію, що виробляють АЕС. Представники профспілки атомників зазначили, що за їхніми підрахунками тариф на електроенергію, вироблену АЕС, повинен становити не менше 71 коп. за кВт, тоді як він встановлений НКРЕКП у розмірі 54 коп., що призводить до хронічного недофінансування галузі”, — сказано у повідомленні.
За словами державного секретаря Максима Немчинова, сьогодні робота Міненерговугілля спрямована на те, щоб запрацював ринок електричної енергії. Потрібно, щоб ціна формувалась у ринковий спосіб.
Нагадаємо, у січні-травні 2018 року в грошовому вираженні найбільше електроенергії Україна поставила до Угорщини — на 85,3 млн доларів, а всього за цей період експортовано електроенергії на 137,2 млн доларів.