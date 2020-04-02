Таран та Хомчак відвідали фрегат “Гетьман Сагайдачний”: подробиці

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У четвер в рамках робочого візиту до Одеського гарнізону, міністр оборони України Андрій Таран разом з Головнокомандувачем ЗС України генерал полковником Русланом Хомчаком з робочою поїздкою прибули до Практичної гавані, місця базування корабельно-катерного складу ВМС ЗС України в Одесі, де відвідав флагман ВМС України фрегат “Гетьман Сагайдачний”. Про це повідомляє пресслужба КМУ, передає УНН.

Так, повідомляється, що під час поїздки керівники оборонного відомства та Збройних Сил ознайомилися з військовими організаційними структурами, дислокованими в Практичній гавані, оглянули спроможності та умови базування особового складу, піднялися на “Гетьман Сагайдачний”.

Командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко доповів керівнику оборонного відомства щодо перспектив розвитку місць базування флоту та поточну безпекову ситуацію. Зокрема, він зазначив про готовність підрозділів Військово-Морських Сил до виконання завдань та епідеміологічний стан у військових колективах.

Міністр оборони наголосив на пріоритетності розвитку національних ВМС з огляду на дестабілізаційні дії Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як повідомляв УНН, раніше командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко повідомив про брак кораблів у ВМС.

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