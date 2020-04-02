Таран та Хомчак відвідали фрегат “Гетьман Сагайдачний”: подробиці

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У четвер в рамках робочого візиту до Одеського гарнізону, міністр оборони України Андрій Таран разом з Головнокомандувачем ЗС України генерал полковником Русланом Хомчаком з робочою поїздкою прибули до Практичної гавані, місця базування корабельно-катерного складу ВМС ЗС України в Одесі, де відвідав флагман ВМС України фрегат “Гетьман Сагайдачний”. Про це повідомляє пресслужба КМУ, передає УНН.