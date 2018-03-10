Танки не братимуть участі у військовому параді у Вашингтоні - CNN

Телекомпанія посилається на документ, який потрапив у її розпорядження. Документ був спрямований Пентагоном голові Комітету начальників штабів (КНШ) США, який відповідає за планування заходу. Як зазначає CNN, у ньому вказується, що в параді не братиме участі важка гусенична техніка, а “лише колісні транспортні засоби”. Такі обмеження будуть зроблені для того, щоб “мінімізувати збиток місцевій інфраструктурі”, в тому числі дорожньому покриттю, йдеться в документі.

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Згідно з планами, парад пройде від Білого дому до Капітолійського пагорба, де розташовується будівля Конгресу США. Трамп, як очікується, буде спостерігати за парадом на оглядовому майданчику, яка буде споруджена поряд з будівлею Конгресу. У кінці параду над Вашингтоном мають пролетіти літаки американських ВПС.

У середині лютого Керівник адміністративно-бюжетного Управління Білого дому Мік Малвейні заявив, що Вартість цього заходу може обійтися бюджету країни на суму від 10 млн до 30 млн доларів США, в залежності від числа військовослужбовців і задіяної техніки. Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявляв, що оборонне відомства розглядає різні варіанти, остаточне рішення прийме глава Держави.

Останній раз військовий парад проводився в столиці США в 1991 році на честь перемоги у війні в Перській затоці. У ньому взяли участь близько 8 тис. військовослужбовців, вашингтонськими вулицях проїхала техніка, що брала участь у військових діях, пройшли представники різних родів військ, музиканти з військових оркестрів, також була задіяна і авіація. За дійством спостерігали близько 200 тис. глядачів. Парад обійшовся бюджету приблизно в 12 млн доларів на той момент, а в перерахунку на сьогоднішній день його вартість склала б приблизно 22 млн доларів.

Нагадаємо, у лютому президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп попросив Пентагон почати планувати грандіозний військовий парад. У той же час, військові чиновники заявляють, що подібні накази не типові і вони не дешеві.