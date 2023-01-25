Танки Leopard 2 будуть повністю введені в експлуатацію в Україні через два-три місяці - Португалія
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр закордонних справ Португалії заявив, що пройде два-три місяці, перш ніж передані Заходом танки Leopard 2 будуть повністю введені в експлуатацію в Україні, передає УНН.
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"Насамперед це залежатиме від підготовки українських екіпажів", - сказав Жуан Гомеш Кравіньо португальській телекомпанії SIC у кулуарах заходу в Каштелу-Бранку.
"Українські військові потребують навчання - "Леопард" - це дуже просунута техніка, технологічно, так що це триватиме кілька тижнів, тільки процес навчання… Після цього є логістичні перешкоди, які необхідно вирішити з союзниками, тож це триватиме два чи три місяці".
Міністр закордонних справ Португалії привітав ініціативу з передачі Leopard 2.
"Важливо те, що ми маємо це зобов'язання, це дуже важливе зрушення парадигми", - сказав він.
Кравіньо не став вдаватися до подробиць про те, скільки з 37 португальських танків Leopard 2 може бути відправлено в Україну.
Додамо
Міністр оборони Португалії в п'ятницю підтвердив західним офіційним особам на зустрічі в Рамштайні "пропозицію Португалії про навчання цієї типології бойових машин, і висловив готовність визначити в координації з партнерами способи наділення України цією здатністю".
Президент України Володимир Зеленський заявив минулого тижня, що Португалія входить до переліку країн, які "готові надати" танки Україні.