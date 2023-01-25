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Танки Leopard 2 будут полностью введены в эксплуатацию в Украине через два-три месяца - Португалия

Киев • УНН

 • 984750 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр иностранных дел Португалии заявил, что пройдет два-три месяца, прежде чем переданные Западом танки Leopard 2 будут полностью введены в эксплуатацию в Украине, передает УНН.

Танки Leopard 2 будут полностью введены в эксплуатацию в Украине через два-три месяца - Португалия

Цитата

"Прежде всего это будет зависеть от подготовки украинских экипажей", - сказал Жуан Гомеш Кравиньо португальской телекомпании SIC в кулуарах мероприятия в Каштелу-Бранку.

"Украинские военные нуждаются в обучении - "Леопард" - это очень продвинутая техника, технологически, так что это продлится несколько недель, только процесс обучения… После этого есть логистические препятствия, которые необходимо решить с союзниками, так что это продлится два или три месяца".

Министр иностранных дел Португалии приветствовал инициативу по передаче Leopard 2.

"Важно то, что мы имеем это обязательство, это очень важный сдвиг парадигмы", - сказал он.

Кравиньо не стал вдаваться в подробности о том, сколько из 37 португальских танков Leopard 2 может быть отправлено в Украину.

Добавим

Министр обороны Португалии в пятницу подтвердил западным официальным лицам на встрече в Рамштайне "предложение Португалии об обучении этой типологии боевых машин, и выразил готовность определить в координации с партнерами способы наделения Украины этой способностью".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что Португалия входит в перечень стран, которые "готовы предоставить" танки Украине.

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