Танення льоду в Гренландії спричинило підвищення рівня води в світовому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Танення льоду в Гренландії спричинило підвищення рівня води у світі на 1,2 сантиметра. Про це пише УНН з посиланням на данський полярний портал Dpa.
Деталі
За даними монітора, танення льодовикового щита Ґренландії призвело до зростання глобального рівня моря на 1,2 сантиметра менше ніж за 20 років.
Крижаний щит Ґренландії втратив близько 4700 гігатонн льоду з початку вимірювань у квітні 2002 року, цього достатньо, щоб занурити США на півметра під воду. Про це свідчать супутникові дані програм Grace і Grace-FO.
Дані вказують на те, що лід тане швидко, особливо на західному узбережжі Ґренландії.
Крижаний щит острова займає 4/5 загальної площі найбільшого острова нашої планети. З льодовиковим щитом Ґренландії може позмагатися лише Антарктичний.
Додамо
Ґренландія автономна установча країна, але офіційно належить Данії. Острів особливо постраждав від зміни клімату, оскільки Арктика вже прогрілася значно більше, ніж будь-який інший регіон на Землі.