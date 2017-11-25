Tamagotchi модернізується елементами доповненої реальності

“Японська компанія Bandai Namco вирішила піти далі, ніж просто перевидати легендарний брелок Тамагочі, який користувався величезною популярністю в 90-х. У наступному році на платформах iOS і Android вийде гра My Tamagotchi Forever. Причому це буде гра з елементами доповненої реальності, як Покемон Go", - йдеться в повідомленні.

Наразі на каналі Bandai Namco у YouTube з'явився трейлер майбутньої гри.

Згідно із задумом розробників, всі тамагочі живуть у вигаданому місті "Таматаун", що дозволить порівнювати свого вихованця з вихованцями інших користувачів. Як і в оригінальній грі, "господар" повинен постійно доглядати за тамагочі і розвивати його. Так він зможе переходити на нові рівні і відкривати нові предмети, наприклад, їжу і костюми.

Нагадаємо, Шахова гра Chess Ultra вийде на Nintendo Switch в цьому році. Chess Ultra на відмінну від більшості шахових симуляторів не змінює правила, а пропонує різні режими класичної гри.