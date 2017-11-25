Tamagotchi модернизируется элементами дополненной реальности

"Японская компания Bandai Namco решила пойти дальше, чем просто переиздать легендарный брелок Тамагочи, который пользовался огромной популярностью в 90-х. В следующем году на платформах iOS и Android выйдет игра My Tamagotchi Forever. Причем это будет игра с элементами дополненной реальности, как Покемон Go ", - говорится в сообщении.

Сейчас на канале Bandai Namco в YouTube появился трейлер будущей игры.

По замыслу разработчиков, все тамагочи живут в вымышленном городе "Таматаун", что позволит сравнивать своего питомца с воспитанниками других пользователей. Как и в оригинальной игре, "хозяин" должен постоянно ухаживать за тамагочи и развивать его. Так он сможет переходить на новые уровни и открывать новые предметы, например, еду и костюмы.

Напомним, Шахматная игра Chess Ultra выйдет на Nintendo Switch в этом году. Chess Ultra в отличие от большинства шахматных симуляторов не изменяет правила, а предлагает различные режимы классической игры.