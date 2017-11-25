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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78605 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68687 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75850 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83142 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118331 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 144264 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Tamagotchi модернизируется элементами дополненной реальности

Tamagotchi модернизируется элементами дополненной реальности

Киев  •  УНН

 • 14097 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Создатели "Тамагочи" обещают перевыпустить игру, сделав ее мобильным приложением My Tamagotchi Forever с элементами дополненной реальности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NintendoLife.

"Японская компания Bandai Namco решила пойти дальше, чем просто переиздать легендарный брелок Тамагочи, который пользовался огромной популярностью в 90-х. В следующем году на платформах iOS и Android выйдет игра My Tamagotchi Forever. Причем это будет игра с элементами дополненной реальности, как Покемон Go ", - говорится в сообщении.

Сейчас на канале Bandai Namco в YouTube появился трейлер будущей игры.

По замыслу разработчиков, все тамагочи живут в вымышленном городе "Таматаун", что позволит сравнивать своего питомца с воспитанниками других пользователей. Как и в оригинальной игре, "хозяин" должен постоянно ухаживать за тамагочи и развивать его. Так он сможет переходить на новые уровни и открывать новые предметы, например, еду и костюмы.

Напомним, Шахматная игра Chess Ultra выйдет на Nintendo Switch в этом году. Chess Ultra в отличие от большинства шахматных симуляторов не изменяет правила, а предлагает различные режимы классической игры.

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