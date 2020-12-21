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Таке враження, що хтось взяв хабар: у Раді прокоментували другу спробу призначити Вітренка в Міненерго

Київ • УНН

 • 13737 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Наміри Президента Володимира Зеленського "протягнути" Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики з другої спроби у Верховній Раді розцінюють як політичне шахрайство, повідомляє УНН.

Таке враження, що хтось взяв хабар: у Раді прокоментували другу спробу призначити Вітренка в Міненерго

Народний депутат від партії “Батьківщина” Михайло Цимбалюк вважає, що агонія з призначенням Вітренко має чимось пояснюватися.

“Як на мене — це політичне шахрайство, коли монобільшість ламають через коліно, не даючи пояснень, чому Вітренко? Після того, як він пішов із Нафтогазу, підприємство зазнало шалених збитків, тоді чому він? Логіки немає взагалі. По-друге: чи може людина, яка в період економічної кризи, пандемії, коли пенсіонерам не можуть підняти пенсію, з барського плеча робити жест для держави шляхом купівлі облігацій внутрішнього займу — і отримувати за це 117 млн грн премій? Таке враження, що або хтось взяв якийсь хабар, або хтось якісь зобов’язання має перед Вітренком. Або ж хтось тисне на керівництво держави”, — каже Цимбалюк.

Фракція “Батьківщина” не підтримуватиме кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики, додав нардеп.

“Аудиторська служба довела те, про що депутати нашої фракції говорили кілька років — більше 70 млрд грн коштів Нафтогазу не поступило у бюджет. Натомість Зеленський, який обіцяв перед виборами, що звільнить Коболєва, нічого не зробив. Коболєва, який разом з Вітренком підняли ціну на газ для населення до майже 10 тис. грн за тисячу кубів. Як ми виглядатимемо в очах міжнародної спільноти, якщо підтримаємо Вітренка?” — сказав Цимбалюк.

Думку колеги розділяє народний депутат Яна Зінкевич.

“Щодо повторного винесення — це взагалі абсурд. Хоча, я думаю, що якщо Зеленський захоче — він дотисне своїх, або ще когось додатково. З другого разу, певно що Вітренка призначать, але це жах, м’яко кажучи”, — коментує нардеп.

Кулуарні домовленості та взаємовигоду у призначенні Вітренка вбачає народний депутат Ніна Южаніна.

“Ми не обговорювали взагалі такого варіанту на фракції (повторне голосування за Вітренка — ред.)... Але ми, у будь-якому варіанті, за кадрові рішення не голосуємо. Бо це відбувається все в якихось кулуарних домовленостях, з кимось і за щось, тому ми в цьому точно не будемо приймати участь. Треба все-таки зрозуміти, чому він (Зеленський — ред.) буде наполягати на цій кандидатурі. З ким домовленості, за що домовленості?

Важливо, щоб першим віце-прем’єром і міністром була людина із хорошими менеджерськими навиками, і тут вибір у Зеленського невеликий”, — додала вона.

Тим часом народний депутат Михайло Волинець переконаний, що Зеленський “проштовхує” кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, аби задовольнити апетити бізнесмена Ігоря Коломойського.

“Є зобов’язання певних політичних сил перед Коломойським. І вони будуть пробувати це зробити — проштовхнути Вітренка. Вітренко — це збитий льотчик, в даному випадку, але хай пробують”, — сказав він.

Вітренко не зможе дати раду кризі у енергетичному секторі, продовжив Волинець.

“Не варто призначати його на цю посаду. І так криза в енергетичному секторі. І посилювати її, поглиблювати тільки для того, щоб задовольнити апетити Ігоря Коломойського — не треба.

Аргументів для такого призначення немає, про яке голосування ми говоримо? Так, нам треба міністр, але не таким шляхом. Вітренко має досвід роботи у нафтогазовому секторі, але він не зможе ефективно справитися з енергетичною кризою. А політики, які це просувають — вони таким чином втрачають свою політичну вагу”, — переконаний нардеп.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренко на посаду міністра енергетики. Після провалу він подав декларацію на посаду заступника міністра, а голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія тим часом заявив про повторне голосування в Раді за Вітренка вже у січні.

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