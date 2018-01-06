Святвечір в зоні АТО: благословення священника і волонтерська кутя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Українські бійці у Кримському готуються до Святої вечері. Військові відвідали храм, а також отримали домашні смаколики від волонтерів. Про це йдеться на відео, яке оприлюднив прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Так, на відео записано коротке вітання отця Олександра, який побажав усім захисникам міцного здоров'я та миру.
"Миру, злагоди та Божого благословіння", - зазначив отець Олександр.
Кутя та смаколики у Кримське прихали від волонтерів із Тернопільської області. Військові дякують за солодощі і кажуть, що волонтерська кутя смачніша, бо приготована з любов'ю.
"Нам передали родзинки, мак та горішки", - розповіли військові і подякували волонтерам, які про них подбали напередодні Різдва.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.
Цього дня завершується Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Одна з головних традицій святкування православного Святвечора — приготування куті. Цю страву, яка складається з розмоченого зерна пшениці, заправленого медом і фруктами, ввечері їсть вся сім'я.
З появою першої зірки на небі можна починати колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.